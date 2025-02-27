Video Yaşam Kaybolan köpeğini getirene 40 bin TL ödül verecek | Video
Kaybolan köpeğini getirene 40 bin TL ödül verecek | Video

Kaybolan köpeğini getirene 40 bin TL ödül verecek | Video

27.02.2025 | 09:59

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Nergis Ekşi, 8 yıldır besledikleri ‘Çilek’ isimli İngiliz Cocker cinsi köpeklerini bulana, getirene veya yerini söyleyene 40 bin TL ödül vereceklerini belirten afişlerle kayıp köpeğini arıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan hayvansever Nergis Ekşi, sahilde açtığı kafede birden fazla köpeğe bakıyor. Ailenin 8 yıldır yanında olan ve 'Çilek' ismini verdikleri İngiliz Cocker cinsi kısır erkek köpek, 28 Ocak tarihinde Meydan Mahallesi mevkiinden kayboldu. Köpeğini bulabilmek için 100 kayıp broşürü çıkaran Ekşi, şehri sokak sokak gezerek duvara astığı broşürlerle köpeğini bulmayı umutla sürdürüyor. Köpeklerinin kayıp olduğu günden beri üzgün olduklarını ifade eden olan Ekşi; köpeği bulana, getirene veya yerini söyleyene 40 bin TL ödül vereceklerini söyledi.

"KAYBOLAN KÖPEĞİMİ BİZE GETİRENE, BULANA VEYA YERİNİ SÖYLEYENE 40 BİN TL VERECEĞİZ"
Yaklaşık bir aydır kayıp olan İngiliz Cocker cinsi kısır erkek köpeğini getirene 40 bin TL ödül vereceğini ifade eden Nergis Ekşi, "Kucağımdaki Mini'nin babası 'Çileği' arıyoruz. Bir aydır arıyoruz ve bulmamıza yardımcı olursanız sevinirim. Köpeğimi bulana 40 bin TL ödül vereceğiz. O bir ev hayvanı. Gıdası ve beslenmesi farklı olan köpeğimiz 8 yıldır bizimleydi. Hepimiz çok üzgünüz. Köpeğimiz aç mı susuz mu yoksa dışarıda mı diye hepimiz rahatsızız. İngiliz Cocker cinsi ve Çilek ismi olan köpeğim, 28 Ocakta Meydan Sahilinde en son bir ailenin çocuklarıyla oynuyordu. O zamandan beri kayıp. Kaybolan köpeğimi bize getirene, bulana veya yerini söyleyene 40 bin TL veriyoruz" dedi.

"ARKADAŞLARI BURADA ÇOK ÜZGÜN VE BİR AYDIR BİZ AİLECEK DIŞARIDA ONU ARIYORUZ"
Kaybolan köpeğini bulmak için sokak sokak gezerek duvarlara afiş asan Nergis Ekşi, "Antakya ilçesinin çoğu yerlerine, Köprübaşı'na ve Dağ Mahallesi'ne astık. Köpeğimiz diğer cinslerle çok karıştırıyor. Yaklaşık 100 kayıp broşürü çıkarttım. Samandağ, Meydan ve Tekebaşı gibi çoğu yol üstü her yere astım ama hala haber yok. Bize müjdeli haberi en kısa zamanda haber verene 40 bin TL ödülden farklı ödüller de vereceğiz. Çilek 8 yıldır bizim alıştığımız yaşama alışmış. Bizim gibi kimsenin bakacağına inanmıyoruz. Cocker cinsi köpekler özel ilgi ve bakım isterler. Çok masraflı olduğu için şu dönemde onunla ilgileneceklerini düşünmüyorum. Lütfen bize geri getirsinler. Arkadaşları burada çok üzgün ve bir aydır biz ailecek dışarıda onu arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaybolan köpeğini getirene 40 bin TL ödül verecek | Video 04:50
Kaybolan köpeğini getirene 40 bin TL ödül verecek | Video 27.02.2025 | 09:59
Trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın zor anları kamerada | Video 00:20
Trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın zor anları kamerada | Video 27.02.2025 | 09:59
Temel İslam Ansiklopedisi Yoğun İstek Kampanyası 00:33
Temel İslam Ansiklopedisi Yoğun İstek Kampanyası 27.02.2025 | 09:25
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım | Video 05:03
3 kadını öldüren sanık: "Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım" | Video 27.02.2025 | 09:19
Başakşehir’de minibüs şoförü, kadın sürücünün aracına saldırdı | Video 00:24
Başakşehir’de minibüs şoförü, kadın sürücünün aracına saldırdı | Video 27.02.2025 | 09:18
E-5’te makas atan trafik magandası kamerada | Video 00:27
E-5’te makas atan trafik magandası kamerada | Video 27.02.2025 | 09:18
AVM’nin bahçesindeki kavga kanlı bitti: Anne ve 2 kızı bıçaklandı | Video 00:54
AVM'nin bahçesindeki kavga kanlı bitti: Anne ve 2 kızı bıçaklandı | Video 27.02.2025 | 08:42
Beşiktaş’ta 3 katlı 2 ahşap bina alev alev yandı | Video 06:53
Beşiktaş'ta 3 katlı 2 ahşap bina alev alev yandı | Video 27.02.2025 | 08:22
Komşuların köpek besleme kavgası: Karı-koca öldü, oğlu ve gelini yaralandı | Video 02:47
Komşuların köpek besleme kavgası: Karı-koca öldü, oğlu ve gelini yaralandı | Video 26.02.2025 | 16:41
Köprüde çırılçıplak şekilde intihar girişiminde bulunan kadın yakalandı! | Video 00:22
Köprüde çırılçıplak şekilde intihar girişiminde bulunan kadın yakalandı! | Video 26.02.2025 | 16:09
İstanbul’da tramvay seferlerinde gecikme çileden çıkardı | Video 00:16
İstanbul'da tramvay seferlerinde gecikme çileden çıkardı | Video 26.02.2025 | 15:43
Tekme tokat dövdüler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar | Video 01:00
Tekme tokat dövdüler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar | Video 26.02.2025 | 15:34
Polis memurunun şehit olduğu kazada kaçan aracın sürücüsü yakalandı | Video 00:59
Polis memurunun şehit olduğu kazada kaçan aracın sürücüsü yakalandı | Video 26.02.2025 | 15:10
Şeyma öğretmenin feci şekilde can verdiği kaza kamerada | Video 03:40
Şeyma öğretmenin feci şekilde can verdiği kaza kamerada | Video 26.02.2025 | 14:43
İş adamı İnan Kıraç, evlilik iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda | Video 00:38
İş adamı İnan Kıraç, evlilik iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda | Video 26.02.2025 | 14:28
Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:56
Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 26.02.2025 | 14:27
Pendik’te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:03
Pendik’te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.02.2025 | 14:01
Sosyal medyada video yayınlama cinayetine 1 tutuklama | Video 07:37
Sosyal medyada video yayınlama cinayetine 1 tutuklama | Video 26.02.2025 | 13:45
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! | Video 01:36
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! | Video 26.02.2025 | 13:33
Kazada yaralanan 17 yaşındaki çocuk 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 00:58
Kazada yaralanan 17 yaşındaki çocuk 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 26.02.2025 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA