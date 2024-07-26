Kaynak suyu deposunda çıkan yangın korkuttu | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde kaynak sularının bulunduğu depoda çıkan yangın korkuttu. Paletlerin bulunduğu alanda çıkan yangın sonrası maddi zarar meydana geldi.
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