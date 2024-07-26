Kaynak suyu deposunda çıkan yangın korkuttu | Video 26.07.2024 | 11:07 Antalya’nın Serik ilçesinde kaynak sularının bulunduğu depoda çıkan yangın korkuttu. Paletlerin bulunduğu alanda çıkan yangın sonrası maddi zarar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Sanayi sitesinde gece saatlerinde meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılğı'na bağlı ekipler, 3 söndürme aracı ile alevlere müdahale etti. Mahalle halkınında sokağa döküldüğü yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Paletler ile boş damacanaların küle döndüğü depoda maddi zarar oluşurken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.