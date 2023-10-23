Kazada traktör devrildi, 80 yaşındaki sürücü yaralandı | Video
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu üzerinde bulunan Akçakavak kavşağında devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Yaralı traktör sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tosya Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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