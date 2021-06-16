Video Yaşam Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video

Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video

Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video
16.06.2021 | 14:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü, yakınları sinir krizi geçirdi | Video 04:50
Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü, yakınları sinir krizi geçirdi | Video 16.06.2021 | 15:16
Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video 00:09
Kedi yiyen Japon sabıkalı çıktı | Video 16.06.2021 | 14:37
Antalya’da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi | Video 01:34
Antalya’da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi | Video 16.06.2021 | 14:00
Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi | Video 02:26
Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle girdi | Video 16.06.2021 | 12:47
Kartal'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Panama bayraklı kargo gemisi sürüklendi | Video 01:43
Kartal'da kuvvetli rüzgar nedeniyle Panama bayraklı kargo gemisi sürüklendi | Video 16.06.2021 | 12:47
SON DAKİKA: Antalya'daki hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şezlong ve kameriyeleri uçurdu, ağaçları devirdi... 01:16
SON DAKİKA: Antalya'daki hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şezlong ve kameriyeleri uçurdu, ağaçları devirdi... 16.06.2021 | 13:31
İstanbul Küçükçekmece'de kedi yiyen Japon dehşeti! Kan donduran ifade ortaya çıktı 05:36
İstanbul Küçükçekmece'de kedi yiyen Japon dehşeti! Kan donduran ifade ortaya çıktı 16.06.2021 | 12:57
Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi | Video 03:16
Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi | Video 16.06.2021 | 11:42
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü | Video 01:29
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü | Video 16.06.2021 | 11:42
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi | Video 01:06
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi | Video 16.06.2021 | 11:42
İstanbul Çekmeköy'de motosikleti ile uyuşturucu satan torbacının yakalanma anı kamerada 00:34
İstanbul Çekmeköy'de motosikleti ile uyuşturucu satan torbacının yakalanma anı kamerada 16.06.2021 | 11:24
Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para şaşırttı | Video 01:56
Bankayı gece yarısı böyle soydu, aldığı para şaşırttı | Video 16.06.2021 | 11:05
Bugüne kadarki en büyük yakalama! Muz kolilerinde tam 1 ton kokain yakalandı | Video 00:28
Bugüne kadarki en büyük yakalama! Muz kolilerinde tam 1 ton kokain yakalandı | Video 16.06.2021 | 11:06
Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain kamerada! 00:28
Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain kamerada! 16.06.2021 | 11:01
Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti | Video 01:46
Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti | Video 16.06.2021 | 10:27
Hırsızları durdurabilmek için saksı attılar | Video 04:55
Hırsızları durdurabilmek için saksı attılar | Video 16.06.2021 | 10:27
Müge Anlı 16 Haziran 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da cinayet itirafları duyurusu! İşte o görüntüler... 15:41
Müge Anlı 16 Haziran 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da cinayet itirafları duyurusu! İşte o görüntüler... 16.06.2021 | 10:27
Antalya’da korkutan hortum kamerada | Video 01:53
Antalya’da korkutan hortum kamerada | Video 16.06.2021 | 09:55
Motosikletli uyuşturucu torbacısı polise böyle yakalandı | Video 00:34
Motosikletli uyuşturucu torbacısı polise böyle yakalandı | Video 16.06.2021 | 09:55
SON DAKİKA: Antalya’da korkutan devasa hortum kamerada! 03:01
SON DAKİKA: Antalya’da korkutan devasa hortum kamerada! 16.06.2021 | 09:54

İstanbul Küçükçekmece’de sokakta topladığı yavru kedileri evine götürerek parçalara ayırdığı ve fırında kızarttıktan sonra yediği iddia edilen Japonya uyruklu D.M. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak 10 bin 375 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan suçunu itiraf ettiği öğrenilen D.M.’nin 2012 yılında üzerinde 3 kilo metamfetamin ile yakalandığı ve cezaevine girdiği ardından denetimli serbestlikle dışarı çıktığı öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda kediler kızartıp yediğini itiraf ettiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Japonya uyruklu D.M. isimli gencin yaşadığı sokakta bazı yavru kedilerin kaybolmaya başladığını fark eden mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek genci izlemeye başladı. Bir mahalle sakini, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde D.M.'nin içi yavru kedi dolu bir kovayı evine götürdüğünü ve daha sonra evden kötü kokular geldiğini fark etti. Komşuları kapıya gidip sorduklarında yavru kedilerin annesi fırına doğru yöneldi ama adam ne komşularına ne de kediye izin vermedi.

PARA CEZASI UYGULANDI
Durumdan şüphelenen mahalle sakini daha sonra D.M.'yi polis ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine D.M.'nin kaldığı evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, iddia edildiği gibi Japon gencin yavru kedileri kestiğini ve yediğini tespit etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri D.M.'ye 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'nun 6'ıncı Maddesi'ne istinaden toplam 10 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

2012 YILINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANMIŞ
Japonya uyruklu Tokyo'lu D.M.'nin 2012 yılında havalimanında üzerinde 3 kilogram metamfetamin ile yakalandığı ve cezaevine girdiği öğrenildi. Şahsın geçtiğimiz yıl denetimli serbestlikle dışarı çıktığı ailesinden gelen parayla geçimini sağladığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesine kedileri kızartıp yediğini itiraf eden D.M. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA