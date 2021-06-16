İstanbul Küçükçekmece’de sokakta topladığı yavru kedileri evine götürerek parçalara ayırdığı ve fırında kızarttıktan sonra yediği iddia edilen Japonya uyruklu D.M. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak 10 bin 375 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan suçunu itiraf ettiği öğrenilen D.M.’nin 2012 yılında üzerinde 3 kilo metamfetamin ile yakalandığı ve cezaevine girdiği ardından denetimli serbestlikle dışarı çıktığı öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda kediler kızartıp yediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Japonya uyruklu D.M. isimli gencin yaşadığı sokakta bazı yavru kedilerin kaybolmaya başladığını fark eden mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek genci izlemeye başladı. Bir mahalle sakini, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde D.M.'nin içi yavru kedi dolu bir kovayı evine götürdüğünü ve daha sonra evden kötü kokular geldiğini fark etti. Komşuları kapıya gidip sorduklarında yavru kedilerin annesi fırına doğru yöneldi ama adam ne komşularına ne de kediye izin vermedi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Durumdan şüphelenen mahalle sakini daha sonra D.M.'yi polis ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine D.M.'nin kaldığı evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, iddia edildiği gibi Japon gencin yavru kedileri kestiğini ve yediğini tespit etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri D.M.'ye 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'nun 6'ıncı Maddesi'ne istinaden toplam 10 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

2012 YILINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANMIŞ

Japonya uyruklu Tokyo'lu D.M.'nin 2012 yılında havalimanında üzerinde 3 kilogram metamfetamin ile yakalandığı ve cezaevine girdiği öğrenildi. Şahsın geçtiğimiz yıl denetimli serbestlikle dışarı çıktığı ailesinden gelen parayla geçimini sağladığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesine kedileri kızartıp yediğini itiraf eden D.M. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.