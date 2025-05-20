Video Yaşam Kendisini dolandıran şahsı böyle ifşa etti | Video
Kendisini dolandıran şahsı böyle ifşa etti | Video

Kendisini dolandıran şahsı böyle ifşa etti | Video

20.05.2025 | 10:40

Adana otogarında ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulan ve daha sonra ‘Sana işgaliye belgesi alacağım' diyen şahıs tarafından 50 bin lira dolandırıldığını öne süren Yılancı Osman, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını otogarın birçok noktasında astı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın Merkez Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından geçen Aralık ayında el konuldu. Bir süre sonra Osman Aslan, N.A., ile tanıştı. N.A. iddiaya göre, 'Sana işgaliye belgesi alacağım' diyerek Osman Aslan'dan 50 bin lira aldı.

BELGEYİ ALAMADI, DOLANDIRILINCA İLAN YAPTIRDI
Aradan geçen 2 ayda belgeyi alamayan Osman Aslan, bunun üzerine otogarda birçok noktaya N.A.'nın fotoğrafıyla 'Ben faizciyim, emeklilere, belediye çalışanlarına muvafakat karşılığı yüzde 25 faiz ile para veriyorum, ispiyoncuyum, hırsızım' yazılı ilan astı. İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

İlanı görenler şaşıp kalırken Osman Aslan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Aslan, 50 bin liralık mağduriyeti olduğunu belirterek, "4 ay önce esnaflar beni şikayet etti ve daha sonra zabıta ekipleri benim tezgahımı kaldırdı. Sonra bir kişi benden ayran içti ve çok beğendiğini söyledi. 'Sana işgaliyeyi ben alırım' dedi. 3 gün sonra tekrar geldi. 'Senin işini ben çözüyorum' diyerek 50 bin lira aldı. Ancak bir türlü benim belgem gelmedi. Beni bu şahıs dolandırdı" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMI ASLA HELAL ETMİYORUM"
Kendisini dolandırdığını öne süren şahsın fotoğrafının otogara astığını ve herkese onu rezil edeceğini belirten Aslan, "Bana sürekli 'Sabret' dedi. Bir araştırma yaptım ki adam bir numaralı faizciymiş. Bu adam emeklilerin kanını sömürmüş. Beni 50 bin lira dolandırdı. Hakkımı asla helal etmiyorum. Öteki dünyada da iki elim yakasında olsun" dedi.

"Yazıyı görünce çok şaşırdım"
Yoldan geçerken ilanı gören Ferit Özer, "Yoldan geçerken bu yazıyı gördüm ve çok şaşırdım. Kelimeleri yutkundum, söyleyecek bir kelime bulamadım. Konunun içeriğini hiç bilmiyorum. Bu yazıyı okuyunca şaşırdım ve fotoğrafını çektim" diye konuştu.
Vatandaşlardan Musa Fırat ise, "Ben bu fotodaki şahsı tanımıyorum. Osman abiye bu yapılmaz. Otogarda birinin karnı aç olsun ve "Param yok," desin, doyurur. İnsanlar gerçekten vicdansız olmuş" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kendisini dolandıran şahsı böyle ifşa etti | Video 05:06
Kendisini dolandıran şahsı böyle ifşa etti | Video 20.05.2025 | 10:40
Kadıköy’de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı | Video 00:55
Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı | Video 20.05.2025 | 10:40
Her evde bulunan bu çiçek zehir saçıyor! Genç kadın ölümden döndü | Video 02:38
Her evde bulunan bu çiçek zehir saçıyor! Genç kadın ölümden döndü | Video 20.05.2025 | 10:16
Yeşilay’dan 19 Mayıs’a özel anlamlı video 00:55
Yeşilay’dan 19 Mayıs’a özel anlamlı video 20.05.2025 | 10:15
Mersin’de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video 02:37
Mersin'de uyuşturucu ile mücadele: 280 bin adet hap ele geçirildi | Video 20.05.2025 | 09:53
Esenyurt’ta iş yeri husumetli olduğu kuzeni tarafından kurşunlandı! O anlar kamerada | Video 00:05
Esenyurt'ta iş yeri husumetli olduğu kuzeni tarafından kurşunlandı! O anlar kamerada | Video 20.05.2025 | 09:51
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 02:09
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 20.05.2025 | 09:30
Polis ekiplerini gören alkollü sürücü böyle kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 01:56
Polis ekiplerini gören alkollü sürücü böyle kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 20.05.2025 | 09:25
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı kamerada | Video 01:13
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı kamerada | Video 20.05.2025 | 09:08
Mersin’de fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu | Video 02:12
Mersin'de fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu | Video 20.05.2025 | 09:08
Havai fişek rampası patladı: 1 yaralı | Video 03:33
Havai fişek rampası patladı: 1 yaralı | Video 20.05.2025 | 08:42
Şişli’de etrafa ve polise ateş açan saldırgan gözaltına alındı | Video 01:55
Şişli'de etrafa ve polise ateş açan saldırgan gözaltına alındı | Video 20.05.2025 | 08:41
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 00:29
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 20.05.2025 | 08:26
Mersin’de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video 03:59
Mersin'de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video 20.05.2025 | 08:26
Diyarbakır’da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu | Video 00:55
Diyarbakır’da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu | Video 19.05.2025 | 15:35
20 milyon liralık Ferrari alev topuna döndü | Video 01:57
20 milyon liralık Ferrari alev topuna döndü | Video 19.05.2025 | 15:24
Pendik’te balıkçılara sürpriz: Oltaya köpek balığı takıldı | Video 04:46
Pendik’te balıkçılara sürpriz: Oltaya köpek balığı takıldı | Video 19.05.2025 | 15:24
11 yıl sonra derin dondurucuda çıkan cinayetle ilgili flaş gelişme | Video 08:37
11 yıl sonra derin dondurucuda çıkan cinayetle ilgili flaş gelişme | Video 19.05.2025 | 15:24
Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video 00:54
Tofaşların drift şovu pahalıya patladı | Video 19.05.2025 | 13:00
Bozkırın ortasındaki esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor | Video 03:29
Bozkırın ortasındaki esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor | Video 19.05.2025 | 13:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY