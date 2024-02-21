Video Yaşam Kilis’te PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 1 tutuklama | Video
Kilis’te PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 1 tutuklama | Video

Kilis’te PKK/PYD/YPG’ye operasyon: 1 tutuklama | Video

21.02.2024 | 09:30

2018 yılında Suriye-Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim alan yabancı uyruklu PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi Kilis’te yakalandı.

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı ve 2018 yılında Suriye-Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim alan yabancı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen S.D. isimli şahıs Jandarma ekiplerince Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan silahlı terör örgütü üyesi S.D.'nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
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