Kim Milyoner Olmak İster’de 400 bin TL'lik soruda heyecan dolu anlar... Milyoner’de 1 milyonluk soruyu açtırmaya ramak kala… | Video
ATV’nin ilgiyle takip edilen ve en çok kazandıran programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 20 yaşındaki yarışmacı Emre Sinan, başarılı bir performans sergiledi. 1 milyon liralık soruya iki adım kala yarışmacının verdiği karar yanlış çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an!
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