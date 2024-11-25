Video Yaşam Kırıkkale' sokak köpeği dehşeti kamerada!
Kırıkkale' sokak köpeği dehşeti kamerada!

Kırıkkale' sokak köpeği dehşeti kamerada!

25.11.2024 | 10:29

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir bağ evinin bahçesine giren sokak köpeklerinin tavukları telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu söyleyen Halit Bişkin, köpek saldırılarının çevredeki vatandaşlar için de tehlike oluşturduğunu ifade etti.

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, bağ evinde hobi amaçlı tavuk besleyen Halit Bişkin, sabah saatlerinde yem vermek için gittiği bahçesinde şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 46 tavuğu telef oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeklerin kümese girerek tavuklara saldırdığı anlar yer aldı. Bişkin'in kümesinde geriye 40 tavuğu kaldı.


Özel sektörde işçi olarak çalışan Halit Bişkin, yaptığı açıklamada, bağ evine gittiğinde köpeklerin hâlâ tavuklarına saldırmaya devam ettiğini belirtti.

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