Video Yaşam Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video
Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video

Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video

20.07.2024 | 12:51

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan kırsal alan yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü kırsalında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanlar yanmaya başladı. Yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 10 personel sevk edildi. Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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