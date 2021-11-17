Klinik Psikolog Beyhan Budak açıkladı: En çok erkekler mi, kadınlar mı mutsuz?

İnsanlar, uzun yıllar boyunca mutluluğun formülünü bulmak için çabalayıp durdu. Her çağa uygun bir formül bulunsa da gelişen insanla birlikte mutluluğun tanımı da değişti. Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, Sabah Gazetesi'nden Sonat Bahar'ın konuğu oldu. Beyhan Budak, "Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama" adlı son kitabıyla ilgili önemli detayları paylaşırken, mutluluk üzerine çarpıcı tespitlerde bulundu. Budak, "En çok erkekler mi mutsuz yoksa kadınlar mı" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.