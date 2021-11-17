Klinik Psikolog Beyhan Budak açıkladı: En çok erkekler mi, kadınlar mı mutsuz?

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OTOMATİK OYNAT
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Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti | Video 17.11.2021 | 13:57
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Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi | Video 17.11.2021 | 13:21
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Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı; kaza anı kamerada | Video 17.11.2021 | 13:16
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Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi | Video 17.11.2021 | 12:51
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45 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 17.11.2021 | 12:51
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'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı 17.11.2021 | 12:28
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Adıyaman'da yük treni motosiklete çarptı 2 ölü 17.11.2021 | 12:12
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Adana'da yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü 17.11.2021 | 11:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Talas Belediyesi’ne ödül | Video 17.11.2021 | 11:43
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Toprağa gömülen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı | Video 17.11.2021 | 11:43
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Koronavirüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti | Video 17.11.2021 | 11:31
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Zeytinburnu'nda kadına şiddet! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp, darbetti 17.11.2021 | 11:20
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Antalya'da bankada unutulan çanta korkuttu | Video 17.11.2021 | 11:22
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'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı | Video 17.11.2021 | 11:18
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İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada 17.11.2021 | 10:41
İnsanlar, uzun yıllar boyunca mutluluğun formülünü bulmak için çabalayıp durdu. Her çağa uygun bir formül bulunsa da gelişen insanla birlikte mutluluğun tanımı da değişti. Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, Sabah Gazetesi'nden Sonat Bahar'ın konuğu oldu. Beyhan Budak, "Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama" adlı son kitabıyla ilgili önemli detayları paylaşırken, mutluluk üzerine çarpıcı tespitlerde bulundu. Budak, "En çok erkekler mi mutsuz yoksa kadınlar mı" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.