Video Yaşam Klinik Psikolog Beyhan Budak açıkladı: En çok erkekler mi, kadınlar mı mutsuz?
Klinik Psikolog Beyhan Budak açıkladı: En çok erkekler mi, kadınlar mı mutsuz?

Klinik Psikolog Beyhan Budak açıkladı: En çok erkekler mi, kadınlar mı mutsuz?

17.11.2021 | 09:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti | Video 00:15
Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti | Video 17.11.2021 | 13:57
Esenyurt’ta feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu | Video 02:27
Esenyurt'ta feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu | Video 17.11.2021 | 13:57
Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi | Video 03:46
Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi | Video 17.11.2021 | 13:21
Esenyurt’ta 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı; kaza anı kamerada | Video 03:02
Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı; kaza anı kamerada | Video 17.11.2021 | 13:16
Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi | Video 04:14
Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi | Video 17.11.2021 | 12:51
Babasının döverek öldürdüğü, 3 aylık minik Elif’in cenazesi annesine teslim edildi | Video 03:49
Babasının döverek öldürdüğü, 3 aylık minik Elif’in cenazesi annesine teslim edildi | Video 17.11.2021 | 12:51
45 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 00:43
45 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 17.11.2021 | 12:51
’Oltalama’ dolandırıcıları yakalandı 01:09
'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı 17.11.2021 | 12:28
Adıyaman’da yük treni motosiklete çarptı 2 ölü 01:46
Adıyaman'da yük treni motosiklete çarptı 2 ölü 17.11.2021 | 12:12
Müge Anlı’da Son Dakika: Mersin’de kaybolan yörük kızı Müslüme’yi havadan ve karadan arama çalışması devam ediyor... 03:39
Müge Anlı'da Son Dakika: Mersin'de kaybolan yörük kızı Müslüme'yi havadan ve karadan arama çalışması devam ediyor... 17.11.2021 | 11:53
Adana’da yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü 01:46
Adana'da yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü 17.11.2021 | 11:49
Klinik Psikolog Beyhan Budak açıkladı: En çok erkekler mi, kadınlar mı mutsuz? 27:00
Klinik Psikolog Beyhan Budak açıkladı: En çok erkekler mi, kadınlar mı mutsuz? 17.11.2021 | 09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Talas Belediyesi’ne ödül | Video 04:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Talas Belediyesi’ne ödül | Video 17.11.2021 | 11:43
Toprağa gömülen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı | Video 00:49
Toprağa gömülen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı | Video 17.11.2021 | 11:43
Koronavirüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti | Video 02:22
Koronavirüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti | Video 17.11.2021 | 11:31
Zeytinburnu’nda kadına şiddet! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp, darbetti 00:58
Zeytinburnu'nda kadına şiddet! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp, darbetti 17.11.2021 | 11:20
Antalya’da bankada unutulan çanta korkuttu | Video 01:16
Antalya'da bankada unutulan çanta korkuttu | Video 17.11.2021 | 11:22
Müge Anlı canlı izle: 17 Kasım 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı’da Nurgül Beyhan cinayetinde kiralık katil açıklaması 11:05
Müge Anlı canlı izle: 17 Kasım 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da Nurgül Beyhan cinayetinde kiralık katil açıklaması 17.11.2021 | 11:21
’Kaza Kavşağı’nda yine kaza; 1 yaralı | Video 01:36
'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı | Video 17.11.2021 | 11:18
İstanbul Küçükçekmece’de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada 04:26
İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada 17.11.2021 | 10:41

İnsanlar, uzun yıllar boyunca mutluluğun formülünü bulmak için çabalayıp durdu. Her çağa uygun bir formül bulunsa da gelişen insanla birlikte mutluluğun tanımı da değişti. Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, Sabah Gazetesi'nden Sonat Bahar'ın konuğu oldu. Beyhan Budak, "Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama" adlı son kitabıyla ilgili önemli detayları paylaşırken, mutluluk üzerine çarpıcı tespitlerde bulundu. Budak, "En çok erkekler mi mutsuz yoksa kadınlar mı" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA