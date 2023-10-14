Video Yaşam Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video
Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video

Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video

14.10.2023 | 09:40

KOCAELİ'de, 2 grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Otomobildeki 3 kişiden 1'i, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi. Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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