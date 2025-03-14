Kontrolden çıkan otomobil 3 kişiye çarpıp markete daldı! O anlar kamerada | Video
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.
Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı görüntülendi.
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