Konya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi | Video

AFAD verilerine göre; Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.