Konya'da torpil atan 2 çocuk darp edildi | Video
Konya'da çayevine torpil atan 2 çocuk, çıkan kavgada darp edilerek yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
İki grubun kavgasında kurşunlar iş yeri ve otomobile isabet etti | Video 18.03.2025 | 09:16
01:10
01:01
Konya'da torpil atan 2 çocuk darp edildi | Video 18.03.2025 | 08:34
00:28
İftar saati sürücüler birbirine girdi | Video 18.03.2025 | 08:34
02:53
01:36
Esenyurt'ta polisten kaçan alkollü sürücü Avcılar'da yakalandı | Video 18.03.2025 | 08:26
00:34
01:41
Taraftar arasında döner bıçaklı, satırlı kavga | Video 17.03.2025 | 16:17
02:48
Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı | Video 17.03.2025 | 16:17
02:59
Konya'nın Yaren leylekleri geldi | Video 17.03.2025 | 15:31
02:47
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 17.03.2025 | 15:30
00:25
Bursa'da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 17.03.2025 | 15:30
02:09
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 17.03.2025 | 15:30
02:23
01:02
İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video 17.03.2025 | 12:29
00:37
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyonetin altına girdiler | Video 17.03.2025 | 12:14
00:56
00:26
00:33
Çocuğunu döven vicdansız anne kamerada | Video 17.03.2025 | 10:45