Konya'daki deprem korkuttu! Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama! "Bir şehir efsanesi çöktü" | Video

AFAD verilerine göre; Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum olmadığını ifade etti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Şükrü Ersoy, "Bu depremle birlikte 'Konya'da fay hattı yok. Yıkıcı deprem olmaz.' şeklinde yayılan şehir efsanesinin çöktüğünü görüyoruz." şeklinde konuştu.