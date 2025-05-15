Konya'daki deprem korkuttu! Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama! "Bir şehir efsanesi çöktü" | Video
AFAD verilerine göre; Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum olmadığını ifade etti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Şükrü Ersoy, "Bu depremle birlikte 'Konya'da fay hattı yok. Yıkıcı deprem olmaz.' şeklinde yayılan şehir efsanesinin çöktüğünü görüyoruz." şeklinde konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
09:53
08:41
Konya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi | Video 15.05.2025 | 16:05
00:51
00:53
Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 15 öğrenci yaralı | Video 15.05.2025 | 16:06
02:23
Şehrin göbeğindeki silahlı kavga polisi harekete geçirdi | Video 15.05.2025 | 15:31
00:30
01:06
Samsun'da 15 bin 680 adet sentetik ecza ele geçirildi | Vidoe 15.05.2025 | 14:35
00:28
Bağcılar'da patlama sırasında yaşananlar kamerada | Video 15.05.2025 | 14:26
04:49
Ev sahibi uyurken hırsızlığa kalkıştı, ikinci kattan atlayarak kaçtı | Video 15.05.2025 | 12:35
01:30
Ayıyı görüntülemek isterken canından oluyordu | Video 15.05.2025 | 12:34
02:13
Türkiye'de çağrı merkezi kurup Almanları dolandırdılar | Video 15.05.2025 | 12:34
04:45
Şehit ailesinden ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine tam destek | Video 15.05.2025 | 12:34
05:25
Eşi "Çocuklar seni özledi, gel" dedi, KADES ihbarıyla tutuklandı | Video 15.05.2025 | 12:34
02:01
Gemlik'te müsilaj paniği | Video 15.05.2025 | 12:34
00:38
00:55
04:49
01:42
CHP'li belediyede hayvan katliamı! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Video 15.05.2025 | 11:17
17:12
Yasin Suresi Dinle | Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Meali Oku 15.05.2025 | 10:27