Video Yaşam Köpeğe eğitmek için vurmuş! HAYDİ polisi cezayı kesti | Video
Köpeğe eğitmek için vurmuş! HAYDİ polisi cezayı kesti | Video

Köpeğe eğitmek için vurmuş! HAYDİ polisi cezayı kesti | Video

01.11.2021 | 16:54

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İstanbul Esenyurt’ta bir sitede sahipli bir köpeğin şiddet gördüğü görüntüler üzerine harekete geçen Çevre Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) polisi ve belediye ekipleri köpeği koruma altına aldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğe şiddet uygulayan kişinin, ekiplere “Eğitmek için vurdum” dediği öne sürüldü. HAYDİ polisi şahsa bin 500 lira ceza kesti.

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Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişi, gece saatlerinde köpeğini sokakta tekme tokat dövdü. Bu olayı gören bir vatandaş o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla şiddet uygulayan şahıs büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ ekipleri şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Sahipli olduğu köpeği ise koruma altına alınarak veteriner işlerine teslim edildi. Belediye'den yapılan açıklamada ise köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HAYDİ polisince gözaltına alınan köpek sahibinin "eğitim için vurdum" dediği öne sürüldü. Polis ekipleri şahsa bin 500 lira idari para cezası kesti.

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