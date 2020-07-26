Köpek saldırısı kamerada! Kadının etrafını bir anda saran köpek sürüsü... | Video
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Muğla’da yolda yürüyen bir kadın bir anda çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken yardımına bir kişinin koşması sonucu köpekler dağıldı.