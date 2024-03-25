Kripto para üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 kişi adliyede | Video
Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen Nitelikli Dolandırıcılık Suçu kapsamında Niğde merkezli Ankara, Aydın ve Yalova illerinde ortaklaşa yapılan eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ise; 14 adet cep telefonu, 13 adet simkart, 4 adet laptop, 2 adet tablet, 10 adet flash bellek, 2 adet hafıza kartı, 1 adet harddisk, 1 çanta içerisinde 31 bin dolar, 1 adet BMW Cabrio araç ele geçirilmişti.
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