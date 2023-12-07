Küçük çocuğu İETT otobüsünde unuttular | Video
İstanbul Küçükçekmece’de bir aile küçük çocuğunu İETT otobüsünde unuttu. Çocuğun tek olduğunun fark edilmesi üzerine çocuk polis ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
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