Video Yaşam Küçük çocuk seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden yola savruldu! Korku dolu anlar kamerada | Video
Küçük çocuk seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden yola savruldu! Korku dolu anlar kamerada | Video

Küçük çocuk seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden yola savruldu! Korku dolu anlar kamerada | Video

05.05.2022 | 09:04

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Bursa'da otomobilde bulunan küçük çocuk, otomobilin aniden manevra yapması sonucu açılan kapıdan yola düştü. Arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İnanılması güç görüntüler araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan çocuk, otomobilin bir anda manevra yapması sonucu açılan kapıdan yere düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İnanılması güç anlar bir araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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