Küçük çocuk seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden yola savruldu! Korku dolu anlar kamerada | Video
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Bursa'da otomobilde bulunan küçük çocuk, otomobilin aniden manevra yapması sonucu açılan kapıdan yola düştü. Arkadan gelen başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İnanılması güç görüntüler araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.