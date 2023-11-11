Küçükçekmece’de fırtına binanın çatısını böyle yıktı | Video
Küçükçekmece’de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bir binanın en üst katında bulunan duvar yıkıldı. Etkili olan rüzgar nedeniyle binadan düşen tuğla parçaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay sonrası can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Küçükçekmece’de fırtına binanın çatısını böyle yıktı | Video 11.11.2023 | 15:25
02:41
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu | Video 11.11.2023 | 14:32
01:58
01:25
03:10
Hırsızlar park halindeki aracı böyle çaldı | Video 11.11.2023 | 12:53
00:46
Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 11.11.2023 | 12:53
03:06
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı | Video 11.11.2023 | 11:44
00:31
Adana’da 9 bin 45 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 11.11.2023 | 10:09
01:08
Evinde 11 kilogram plaka esrar çıkan torbacı tutuklandı | Video 11.11.2023 | 10:09
00:56
Yol verme tartışmasında cadde boks ringine döndü! | Video 11.11.2023 | 09:46
02:14
TEM otoyolunda iki araç alev alev yandı: 3 hafif yaralı 11.11.2023 | 09:46
01:08
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 11.11.2023 | 09:46
01:29
Polisi ezip kaçmak isteyen 2 kişi tutuklandı | Video 11.11.2023 | 09:46
22:55
Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı? 10.11.2023 | 19:55
08:40
İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor 10.11.2023 | 19:32
00:48
Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı 10.11.2023 | 19:32
00:58
02:15
Feci kazada şans eseri yaralanan olmadı | Video 10.11.2023 | 15:59
00:52
Avcılar'da kamyonun damperi alt geçide çarptı | Video 10.11.2023 | 15:57
02:58
Büyükçekmece'de şaşırtan görüntü: Bedava mezar buldu içine girdi! | Video 10.11.2023 | 15:21