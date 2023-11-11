Video Yaşam Küçükçekmece’de fırtına binanın çatısını böyle yıktı | Video
Küçükçekmece’de fırtına binanın çatısını böyle yıktı | Video

Küçükçekmece’de fırtına binanın çatısını böyle yıktı | Video

11.11.2023 | 15:25

Küçükçekmece’de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bir binanın en üst katında bulunan duvar yıkıldı. Etkili olan rüzgar nedeniyle binadan düşen tuğla parçaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve fırtına aralıklarla etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar ve etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir binanın en üst katında tuğla ile örülmüş duvardan parçalar düştü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde sokak üzerindeki yağışı görüntüleyen vatandaş seslerin duyulması üzerine binanın en üst katından zemine düşen kiremitleri görüntüledi.

Olay sonrası can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
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