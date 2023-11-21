Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
Küçükçekmece’de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Silahla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken olayı gerçekleştiren şüpheliler ise polis ekiplerince aranıyor.
Öte yandan yaralanan M.K isimli vatandaşın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.
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