Video Yaşam Kuşadası’nda silahlı kavga olayında 14 kişi gözaltına alındı | Video
Kuşadası’nda silahlı kavga olayında 14 kişi gözaltına alındı | Video

Kuşadası’nda silahlı kavga olayında 14 kişi gözaltına alındı | Video

05.03.2025 | 11:43

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili ilçede yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 14 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Olay, 1 Mart Cumartesi günü Ege Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, Tütüncüler Sitesi'nde karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada silahla vurulan Uğur Denli ve F.Ö. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Uğur Denli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, F.Ö. isimli çocuk Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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