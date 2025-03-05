Kuşadası’nda silahlı kavga olayında 14 kişi gözaltına alındı | Video
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili ilçede yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 14 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayın ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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