Video Yaşam Lavantada hasat başladı: 60 kilosundan 1 kilo çıkıyor, 600 TL'ye satılıyor | Video
Lavantada hasat başladı: 60 kilosundan 1 kilo çıkıyor, 600 TL'ye satılıyor | Video

Lavantada hasat başladı: 60 kilosundan 1 kilo çıkıyor, 600 TL'ye satılıyor | Video

01.08.2024 | 10:31

Isparta'da mor bahçeleriyle turizm değerine sahip olan lavanta, yağıyla da başta kozmetik olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Köylüler, geleneksel yöntemle lavanta yağı üretmeye başladı. 60-65 kilogram lavantanın kaynatılmasıyla elde edilen 1 kilogram lavanta yağının 500 ile 600 lira arasında olması bekleniyor.

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı, son dönemde lavanta bahçeleri ve ürünleriyle öne çıkan Kuyucak köyünde lavanta yağı imalatı başladı. Türkiye'deki lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının sağlandığı 'Lavanta kokulu köy' olarak bilinen Kuyucak'ta hummalı bir lavanta yağ üretimi yapılıyor. Kozmetik başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan lavantalardan elde edilen yağlar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Lavanta yağının kilosunun bu yıl 500 ile 600 lira arasında satılması bekleniyor.

"YAPILAN HASATLAR ÜÇ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİYOR"
Köyde yaklaşık 5 yıldır lavanta yağı üreticiliği yapan aynı zamanda Kuyucak köyü muhtarı İsmail Tezcan 120 dönüm alanda lavanta üretimi gerçekleştirdiğini belirterek "Biz burada aileden kalma üretim yapıyoruz. 70 yıldır lavantamız mevcut köyümüzde. Bizde 5 yıldır yağ işletmeciliği yapıyoruz. Bu yıl mevsim normallerine göre 20 gün erken geldi lavantalarımız ve çiçeği hemen döktüler yağışlardan sonra dolayı da grileşmeye başladılar. Şu anda olgunlaşma dönemindeyiz, hasat dönemindeyiz. Biz yapılan hasatları üç şekilde değerlendiriyoruz. Kuru yapıyoruz çiçeğini alıyoruz, ikinci olarak demet olarak hazırlıyoruz çiçekçilere sunuyoruz üçüncü olarak da yağını çıkartıyoruz" dedi.

"60- 65 KİLOGRAM LAVANTADA 1 KİLOGRAM YAĞ ALIYORUZ"
İsmail Tezcan, hasat edilen lavantaların işçiler tarafından nakliye araçlarına yüklenerek yağ işletmelerine getirildiğini, yaklaşık 120 dönüm işletmeden bu yıl bir 500 kilogramlık bir yağ rekoltesi elde etmeyi planladıklarını kaydetti. Tezcan, "Kazanlarımız şu anda 280-300 kilogram kapasiteli kazanlarımız. Bu kazanlarda günlük yaklaşık iki buçuk üç ton lavanta işleme kapasitemiz var. İşlediğimiz üç ton lavantadan günlük 50-55 kilogram günlük bir yan çıkarıyoruz" dedi. Lavanta yağının fiyatlarına değinen üretici Tezcan "Fiyatlar da aşırı bir yükselme yok 550- 600 TL civarında toptan yağ satışlarımız var. Tabii ki bu net bir rakam değil herkesin müşterisine göre veyahut yurtdışı bağlantısına göre bu fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Geçen yıllara göre şu anda yağ rekoltemiz düşük. Normalde 50 kilogramda 1 kilogram çıkması gerekirken bu yıl, 60- 65 kilogram lavantada 1 kilogram yağ alıyoruz bu da sıcaklıkların mevsim normallerine göre yüksek olmasından kaynaklı. Lavantalarımız olgunlaşamadı tam bir içeriğini alamadığı için oranlarımız diğer yıllara göre düşük biraz" şeklinde konuştu.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise lavantanın turizmin yanı sıra ekonomiye de katkı sağladığını belirterek "Burada ürettiğimiz lavantalarımız kazanlara basılarak yağları çıkarılıyor. Bu çıkarılan yağlar büyük illerimize ve Avrupa ülkelerine, Hollanda, Belçika, Fransa gibi parfümeri sanayide kullanılan ülkelere ihraç ediliyor. Burada üretile lavantalar Haziran Temmuz ayında ilk önce görselliğiyle ilgi çekerek yurt içi ve yurt dışından misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hasat yapıldıktan sonra ise ülke ekonomisine katkı sağlanıyor" açıklamalarında bulundu.

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