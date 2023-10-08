Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 5,93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.