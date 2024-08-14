Video Yaşam Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 11 yaralı | Video
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 11 yaralı | Video

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 11 yaralı | Video

14.08.2024 | 08:36

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

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