Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı | Video
Maltepe’de İBB’ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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