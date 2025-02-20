Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı | Video 20.02.2025 | 09:48 Maltepe’de İBB’ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibariyle kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.