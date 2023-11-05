Mamak’ta iki grup arasında kavga | Video
Ankara’nın Mamak ilçesi otobüs durağında bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıkarken yumruklar havada uçuştu.
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