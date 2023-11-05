Mamak’ta iki grup arasında kavga | Video 05.11.2023 | 13:59 Ankara’nın Mamak ilçesi otobüs durağında bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıkarken yumruklar havada uçuştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Mamak ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadının ise erkeğe attığı yumruklar vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.