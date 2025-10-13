Video Yaşam Market alışverişi yaparcasına 7 bin TL’lik dondurma çalan hırsız yakalandı | Video
13.10.2025 | 09:21

Hatay'da bir iş yerinin dondurma dolabından yaklaşık 7 bin TL değerinde ürün çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, 29 Eylül 2025 günü Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmenin önünde bulunan dondurma dolabından 7 bin liralık ürün çalınması üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının faili S.S. yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.
