Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı! O anlar kamerada | Video
Balıkesir'de bir şüpheli farklı zamanlarda girdiği marketlerde esnafa çakılı kabus yaşattı. Havran ilçesinde marketlere girerek alışveriş yapacakmış gibi davranan İbrahim Y., işyeri sahiplerine saldırarak elindeki çakı ile yaraladı. Şüphelinin saldırı anları işyeri kameralarınca kaydedilirken, zanlı İbrahim Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı! O anlar kamerada | Video 27.02.2023 | 09:32
03:00
Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı | Video 27.02.2023 | 09:20
01:19
Amasya’da 90 ton saman alev alev yandı | Video 26.02.2023 | 21:49
00:35
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Faslı kadını itfaiye kurtardı | Video 26.02.2023 | 16:44
03:33
04:04
Kahramanmaraş'ın son durumu böyle görüntülendi | Video 26.02.2023 | 13:12
00:17
Çantası çalınan kadın gaspçıların peşinden böyle koştu | Video 26.02.2023 | 13:11
01:40
Depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 26.02.2023 | 12:40
00:24
Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! Dehşet anları kamerada | Video 26.02.2023 | 12:13
01:39
00:29
Başı döndü deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı | Video 26.02.2023 | 12:13
05:55
Rönesans Rezidans’ın enkazı kalktı ama kızı ve damadına ulaşılamadı | Video 26.02.2023 | 10:44
00:22
Soyguna giren hırsızı suçüstü yakaladılar | Video 26.02.2023 | 10:33
02:22
02:11
Şişli'de otel lobisinde silahlı saldırgan paniği kamerada | Video 26.02.2023 | 10:14
00:30
Kendini yardıma adayan Gamze Özçelik Hatay’da konteyner kent kuruyor | Video 26.02.2023 | 09:47
01:39
2.5 kilogramdan fazla zehirle yakalandılar | Video 26.02.2023 | 09:26
01:12
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Işık patlaması yine gözüktü | Video 26.02.2023 | 09:29
03:34
01:17
İzmir’de kazada savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada | Video 26.02.2023 | 08:37