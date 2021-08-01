Video Yaşam Marmaris ve Manavgat'taki yangınlar, Göktürk uydusuyla uzaydan görüntülendi | Video

Marmaris ve Manavgat'taki yangınlar, Göktürk uydusuyla uzaydan görüntülendi | Video

Marmaris ve Manavgat'taki yangınlar, Göktürk uydusuyla uzaydan görüntülendi | Video
01.08.2021 | 11:35

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Milli Savunma Bakanlığı, keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile uzaydan görüntülenen Marmaris ve Manavgat’taki yangının fotoğraflarını paylaştı.

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Antalya'nın Manavgat ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile yangını uzaydan görüntüledi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" denildi. Paylaşımda, yangının uzaydan çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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