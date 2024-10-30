Marmaris’te Cumhuriyet coşkusu

Marmaris’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları dolayısıyla çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cadde ve sokaklar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. 101. yıla özel olarak hazırlanan 101 zeybek gösterisinde kadınların performansı göz doldurdu.