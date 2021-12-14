Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video

MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Spor salonunda uzun vakitler geçiren Suden, o anları takipçileriyle paylaşıyor. Genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan ünlü isim, son olarak direk dansı yaptığı anları yayınladı. Pek çok isim gibi direk dansı (pole dance) modasına uyan Biricik Suden, sevenlerinden tam not aldı.