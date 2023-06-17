Merada otlatma kavgası: 4 yaralı | Video

Edinilen bilgiye göre kavga, ilçeye bağlı Altındere ve Cevizbelen mahallesi sakinleri arasında meydana geldi. Merada hayvanları otlatmak için çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2'si Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olan diğer 2 kişi ise 112 ambulans helikopter ile askeri helikopterle Van'a taşındı. Helikopterle taşınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılar burada tedavi altına alındı.Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.