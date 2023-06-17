Video Yaşam Merada otlatma kavgası: 4 yaralı | Video
Merada otlatma kavgası: 4 yaralı | Video

Merada otlatma kavgası: 4 yaralı | Video

17.06.2023 | 14:49

Van'ın Bahçesaray ilçesinde merada hayvanları otlatmak için çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kavga, ilçeye bağlı Altındere ve Cevizbelen mahallesi sakinleri arasında meydana geldi. Merada hayvanları otlatmak için çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2'si Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olan diğer 2 kişi ise 112 ambulans helikopter ile askeri helikopterle Van'a taşındı. Helikopterle taşınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılar burada tedavi altına alındı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.

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