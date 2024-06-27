Mersin'de 'change oto' dolandırıcıları yakalandı | Video
Mersin'de çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçları, depremlerde ağır hasar alan araçların şase ve motor numarasını uygulayarak sattığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.
Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'change' olduğu tespit edilen 1 çalıntı, 5 gümrük kaçağı, 1 hacizli-yakalamalı otomobil ve 1 adet hacizli-yakalamalı dorse olmak üzere toplam 8 araç ele geçirilirken, olaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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