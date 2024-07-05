Mersin'de karakol önünde havaya ateş açan şahsı özel harekat polisi vurdu | Video 05.07.2024 | 09:10 Mersin'in Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şahıs, özel harekat polisi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan A. isimli bir kişi polis karakolu önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Bunun üzerine bölgeye hemen özel hareket polisleri çağrıldı. Polis önce şahsı tüfeği bırakması için ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmayınca özel harekat polisi Ercan A.'yı bacağından vurup etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.