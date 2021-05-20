Video Yaşam Mersin'de kripto para üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi gözaltına alındı

Mersin'de kripto para üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi gözaltına alındı

Mersin'de kripto para üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi gözaltına alındı
20.05.2021 | 14:21

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Mersin'de, kripto para yatırımı vaadiyle sosyal medya platformlarında dolandırıcılık yapan 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

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Merkez Mezitli ilçesinde bankamatiklerden para çeken bir grup şüphelinin durumundan şüphelenen devriye polisleri, yaşanan kovalamacanın ardından 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 48 bin TL ele geçirildi.


Soruşturmayı genişleten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin vatandaşlara gönderdiği sahte linkler aracılığıyla sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar aracılığıyla kripto para yatırımı ve kesin tutacak bahis kuponu vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Olayla ilgili 5 kişiyi daha tespit ederek gözaltına alan siber polisi, adreslerinde yaptıkları aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Ekipler, dijital materyalleri incelemesi sonucu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşayan 12 kişinin 100 bin lira dolandırıldığını belirledi. Dijital materyal incelemelerinin devam ettiği, bu sayının artabileceği öğrenildi.


Şüphelilerin çaldıkları sosyal medya hesaplarının hikaye kısmında sözde hesap sahibinin ismini kullanarak sahte dekont ile ?Abdullah Bey ile tanıştım çok kısa sürede paramı katladım, istenilirse Abdullah Beyin telefonunu paylaşabilirim en düşük kripto para yatırımı 5 bin TL ile başlamaktadır paylaşımı yaparak vatandaşları kandırdıkları anlaşıldı.


3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 12 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE UYARI
Bu arada, son günlerde 'Topluluk kurallarımızı ihlal ettiğinizi telif hakkı politikalarına aykırı davrandığınızı tespit ettik. Hesabınızı doğrulamak için linke tıklayınız' şeklinde sahte olarak oluşturulan internet sitelerine yönlendiren mesajların oldukça yaygınlaştığı da uzmanlar tarafından dile getirildi. Uzmanlar, linke tıklandığında sosyal medya hesabınıza giriş yaptığınızı düşünürken aslında şifrenin ele geçirildiği, bu tür mesajlara inanılmaması gerektiği, bu bildirimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için hazırlanan bir tuzak olduğuna dikkat çekti.

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