Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video

30.08.2025 | 09:48

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştrilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphilerin bazılarının örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütün eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takipli çalışması sonrasında 8 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin geçmiş dönemde örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, DEAŞ'ın ideolojisi doğrultusunda hareket ederek eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve emir düzeyinde faaliyet yürüttüklerini ortaya çıkaran polis herekete geçti.

Özel Harekat ile dron destekli eş zamanlı operasyon yapan polis 8 şüpheliyi da yakalayıp gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

