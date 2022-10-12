Meryem'in ölümüyle suçlanan Recep Aldemir savcı karşısına çıktı | Video

Recep, Savcı karşısına çıkmak için adliyeye götürüldü. Recep, Meryem'in ölümünde Melisa'yı suçladı. Savcı karşısına çıkan sevgili, Müge Anlı muhabirine konuşarak "Melisa, Meryem'i ben öldürdüm diye mesaj attı!" dedi.