Video Yaşam Meryem'in ölümüyle suçlanan Recep Aldemir savcı karşısına çıktı | Video
Meryem'in ölümüyle suçlanan Recep Aldemir savcı karşısına çıktı | Video

Meryem'in ölümüyle suçlanan Recep Aldemir savcı karşısına çıktı | Video

12.10.2022 | 15:54

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Recep, Savcı karşısına çıkmak için adliyeye götürüldü. Recep, Meryem'in ölümünde Melisa'yı suçladı. Savcı karşısına çıkan sevgili, Müge Anlı muhabirine konuşarak "Melisa, Meryem'i ben öldürdüm diye mesaj attı!" dedi.

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