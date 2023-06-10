Metrobüs durağında sarkıntılık! Vatandaşlardan ve öfkeli kadından tepki kamerada | Video 10.06.2023 | 12:01 Avcılar Metrobüs durağında sarkıntılık iddiasıyla bir adam vatandaşlar ve kadın tarafından dövüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir şahıs kadına sarkıntılık yaptı. Yaşanan olaya kadının tepki göstermesiyle vatandaşlar adamı tuttu. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve kadın adamı dövdü. Sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahıs polis gelene kadar vatandaşlar tarafından tutuldu. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.