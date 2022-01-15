Video Yaşam Metrodaki dehşet kamerada! Kadını raylara itti...
Metrodaki dehşet kamerada! Kadını raylara itti...

Metrodaki dehşet kamerada! Kadını raylara itti...

15.01.2022 | 15:49

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında beklerken genç bir erkek tarafından raylara itilen kadın, trenin son anda durmasıyla kurtuldu.

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