Video Yaşam Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video
Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video

Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video

16.06.2023 | 08:18

Erzincan polisinin uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı. 1,748 gr Afyon sakızı ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Erzincan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik şehir genelinde çalışma başlatıldı. Bu çerçevede durdurulan yolcu otobüsünde, yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen İran uyruklu M.M.A ve O.A gözaltına alındı. Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yapılan tomografi çekimlerinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin midesinden toplam 1,748 gram uyuşturucu çıkarıldı. Yapılan tıbbi müdahale ile M.M.A.'nın midesinden çıkarılan 81 adet 934,96 gram ile O.A.'nın midesinden çıkarılan 67 adet 813,07 gram afyon sakızına el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video 00:38
Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video 16.06.2023 | 08:18
Fatih’te döviz bürosu çalışanı iki kişi 700 bin Euro ile kayıplara karıştı | Video 07:39
Fatih'te döviz bürosu çalışanı iki kişi 700 bin Euro ile kayıplara karıştı | Video 15.06.2023 | 16:52
Bisikletiyle karşıya geçerken otomobil çarptı! O anlar kamerada | Video 01:09
Bisikletiyle karşıya geçerken otomobil çarptı! O anlar kamerada | Video 15.06.2023 | 16:41
Eşini av tüfeği ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 02:53
Eşini av tüfeği ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 15.06.2023 | 16:13
Güvenlik korucusunu şehit eden terörist yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı | Video 01:01
Güvenlik korucusunu şehit eden terörist yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı | Video 15.06.2023 | 16:12
FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı | Video 00:56
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı | Video 15.06.2023 | 15:59
Dağıtım aracının otomobilin üzerine devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:40
Dağıtım aracının otomobilin üzerine devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.06.2023 | 15:46
Yüksekova’da Esendere-1 Operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı | Video 00:56
Yüksekova’da Esendere-1 Operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı | Video 15.06.2023 | 15:44
Kartal’da genç kadın ile adamın kavgası mahalleyi birbirine kattı... O anlar kamerada | Video 02:16
Kartal’da genç kadın ile adamın kavgası mahalleyi birbirine kattı... O anlar kamerada | Video 15.06.2023 | 15:20
İstanbul’da iki kadın esnafın yer kavgası kamerada | Video 00:33
İstanbul’da iki kadın esnafın yer kavgası kamerada | Video 15.06.2023 | 14:37
Antalya’da midibüs ile VİP minibüs çarpıştı: 1’i ağır 11 yaralı | Video 00:51
Antalya’da midibüs ile VİP minibüs çarpıştı: 1’i ağır 11 yaralı | Video 15.06.2023 | 15:07
Çaldığı malzemelerle bekçilere böyle yakalandı | Video 00:49
Çaldığı malzemelerle bekçilere böyle yakalandı | Video 15.06.2023 | 14:37
Samsun’da aranan şahıslara yönelik operasyon; 26 gözaltı | Video 00:57
Samsun'da aranan şahıslara yönelik operasyon; 26 gözaltı | Video 15.06.2023 | 14:56
Tırın çarptığı otomobiller böyle savruldu | Video 00:45
Tırın çarptığı otomobiller böyle savruldu | Video 15.06.2023 | 14:37
Kadıköy’deki diş hekimi cinayeti! Şeyma Biran’ın ayak ucunda esas duruşta bekliyordum | Video 04:49
Kadıköy'deki diş hekimi cinayeti! "Şeyma Biran'ın ayak ucunda esas duruşta bekliyordum" | Video 15.06.2023 | 14:35
Kağıthane’de rezidansta korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 03:45
Kağıthane'de rezidansta korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 15.06.2023 | 14:29
Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:03
Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak operasyonu: 8 gözaltı | Video 15.06.2023 | 14:01
Dev operasyonun ayrıntıları! İki saatin değeri 53 milyon lira… | Video 02:08
Dev operasyonun ayrıntıları! İki saatin değeri 53 milyon lira… | Video 15.06.2023 | 13:38
Freni boşalan minibüs park halindeki araçlara daldı... O anlar kamerada | Video 00:39
Freni boşalan minibüs park halindeki araçlara daldı... O anlar kamerada | Video 15.06.2023 | 13:37
5 ilde düzenlenen kara para operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 02:16
5 ilde düzenlenen kara para operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 15.06.2023 | 13:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA