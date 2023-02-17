Miraç Kandili'nde neler yapılır? Hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili duası | Video

Bu akşam Miraç Kandili. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri bu akşam saat 21:00'da Miraç Kandili Özel programında izleyicileriyle paylaşak. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler verecek. Peki Miraç Kandili'nde neler yapmak gerekir? Hangi dualar edilir? Nihat Hatipoğlu bu soruları cevapladı.