MKE patlamasında hayatını kaybeden 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı.
Seğmenler Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve şehit yakını ve aileleri katıldı.
Gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından naaşlar Elmadağ Şehitliği'ne defnedildi.
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