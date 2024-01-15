Müge Anlı SON BÖLÜM | 15 Ocak 2024 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 15.01.2024 | 10:27 atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Ocak 2024 Pazartesi canlı yayınını tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın... VİDEO DEVAM EDİYOR

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Ocak 2024 Pazartesi canlı yayınında neler yaşandı?



Müge Anlı: ''Tüm şehit yakınlarına baş sağlığı diliyorum, Allah sabırlar versin.''

Hayatından endişe eden evlatlarının yanında

41 yaşındaki 3 çocuk annesi bulundu

2 kardeş günlerdir annelerini arıyorlardı, güzel haber geldi anneleri 41 yaşındaki kadın canlı yayına geldi. Çocuklarını çok sevdiğini, eşinin hakaretlerinden şiddetinden kaçtığını ve boşanmak istediğini söyledi. Evden kaçtığı süre boyunca mescidlerde kaldığını anlatan kadın, annesinin evine sığınacağını söyledi.

Ahsen Yıldırım, hiç görmediği ailesini arıyor

20 Ağustos 2002'de İstanbul Cağaloğlu'ndaki Hacı Beşir Ağa Camii'ne bırakıldı.

Zekiye Yıldırım ve oğlundan 2 yıldır haber yok

''Eniştem beni ablamdan uzaklaştırdı''

30 yaşındaki Zekiye Yıldırım bundan 4 yıl önce oğlu Eymen ile birlikte İzmir Buca'da sırra kadem bastı. Kardeşi Ayşe, ablasının Ali ile tanışıp evlendiğini ondan sonra 1,5 yıldır kendisinden haber alınamadığını söyledi. Anlatılana göre, eşi Ali ile şiddete giden bir ilişkisi olduğu ve bir başka iddiaya göre kardeşi Ayşe'yle de arasının eşi yüzünden bozulduğu yönünde.

Mehmet Ali Özdemir'in kaybında cinayet şüphesi

Aracında bulunan Tevrat'ın içinde not çıktı

Aracında bulunan Kuran'ı Kerim, İncil ve Tevrat kutsal kitapları incelendiğinde Tevrat'ın içinde bulunan notun ilk inceleme sonucu Mehmet Ali Özdemir'in el yazısına ait olmadığı bilgisi verildi.