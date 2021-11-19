Müge Anlı'da aranıyordu... 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu | Video

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedine ulaşıldı. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. günunde acık haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Müslüme'nin cansız bedeni, ölüm sebebi belirlenmesi için hastaneye götürülecek.