Video Yaşam Müge Anlı'da aranıyordu... 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu | Video
Müge Anlı'da aranıyordu... 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu | Video

Müge Anlı'da aranıyordu... 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu | Video

19.11.2021 | 13:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’da aranıyordu... 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme’nin ailesi gözyaşlarına boğuldu | Video 00:57
Müge Anlı'da aranıyordu... 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu | Video 19.11.2021 | 13:06
Son dakika: Müge Anlı’da aranan Yörük kızı Müslüme’den acı haber! Cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu 04:38
Son dakika: Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'den acı haber! Cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu 19.11.2021 | 13:09
Tokat’ta ayı saldırısından güreşerek kurtuldu | Video 04:10
Tokat'ta ayı saldırısından güreşerek kurtuldu | Video 19.11.2021 | 11:51
Beceriksiz hırsız çaldığı çuval yırtılınca arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video 02:20
Beceriksiz hırsız çaldığı çuval yırtılınca arkasına bakmadan böyle kaçtı | Video 19.11.2021 | 11:15
At üzerinde ok attılar, kılıç salladılar | Video 06:04
At üzerinde ok attılar, kılıç salladılar | Video 19.11.2021 | 10:58
Esenyurt’ta eşiyle tartıştı... Öfkelenince arabasını parçaladı! | Video 04:55
Esenyurt'ta eşiyle tartıştı... Öfkelenince arabasını parçaladı! | Video 19.11.2021 | 10:59
Rüşvetçi icra memurlarına operasyon: 33 gözaltı | Video 01:16
Rüşvetçi icra memurlarına operasyon: 33 gözaltı | Video 19.11.2021 | 11:01
Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini bile fareyle paylaşıyor 05:19
Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini bile fareyle paylaşıyor 19.11.2021 | 10:37
E-5’in kenarında İBB’den tehlikeli çalışma! Sürücülerin canlarını hiçe saydılar | Video 03:54
E-5'in kenarında İBB'den tehlikeli çalışma! Sürücülerin canlarını hiçe saydılar | Video 19.11.2021 | 10:43
Son dakika: 9 ilçede 9 adrese şok baskın! DEAŞ’a operasyon 01:09
Son dakika: 9 ilçede 9 adrese şok baskın! DEAŞ'a operasyon 19.11.2021 | 10:44
Çocukların zil oyunu kanlı bitti | Video 02:37
Çocukların "zil oyunu" kanlı bitti | Video 19.11.2021 | 10:36
Gaziosmanpaşa’da motosikletli kuryelerin çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:49
Gaziosmanpaşa'da motosikletli kuryelerin çarpıştığı kaza kamerada | Video 19.11.2021 | 10:16
Bolu Dağı’nda sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü 00:57
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü 19.11.2021 | 10:21
Çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı | Video 01:56
Çalıştığı döviz bürosundaki kasadan paraları böyle çaldı | Video 19.11.2021 | 10:16
Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: Ben pozitif miyim? | Video 02:29
Ablasının HES kodu ile seyahat eden korona virüslü genç: "Ben pozitif miyim?" | Video 19.11.2021 | 10:06
Beşiktaş’ta hırsızlık yaptı, izini kaybettirip Şişli’de intihara kalkıştı | Video 02:13
Beşiktaş'ta hırsızlık yaptı, izini kaybettirip Şişli'de intihara kalkıştı | Video 19.11.2021 | 09:59
Kaçak midye avcılarına darbe: Dalgıçlar denize saklanan 2 ton midyeyi böyle çıkardı | Video 04:11
Kaçak midye avcılarına darbe: Dalgıçlar denize saklanan 2 ton midyeyi böyle çıkardı | Video 19.11.2021 | 09:59
Müge Anlı’da, Müslüme olayında son gelişmeler: Günlerdir kayıp olan yörük kızı Müslüme’yi gönüllü vatandaşlar da arıyor! İşte son görüntüleri... 11:44
Müge Anlı'da, Müslüme olayında son gelişmeler: Günlerdir kayıp olan yörük kızı Müslüme'yi gönüllü vatandaşlar da arıyor! İşte son görüntüleri... 19.11.2021 | 09:44
Erzurum Şehir Hastanesi’nde Sağlık turizmi açılımı | Video 07:26
Erzurum Şehir Hastanesi’nde Sağlık turizmi açılımı | Video 19.11.2021 | 09:31
Soğuk hava balıkçıları vurdu, tezgahlarda fiyatlar arttı 01:26
Soğuk hava balıkçıları vurdu, tezgahlarda fiyatlar arttı 19.11.2021 | 09:49

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedine ulaşıldı. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. günunde acık haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Acı haberi alan Müslüme'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Müslüme'nin cansız bedeni, ölüm sebebi belirlenmesi için hastaneye götürülecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA