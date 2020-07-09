Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! 21 yaşındaki Hülya'dan flaş haber | Video

Sakarya, Geyve'de yaşayan Soğandere Ailesi 66 gündür aradıkları 21 yaşındaki kızları Hülya Soğandere'yi bulmak için Müge Anlı'nın programına çıktı. Ailesi Geyve’de kendisi ise Adapazarı’nda yaşayan Hülya Soğandere’den 66 gündür haber alınamıyordu. 21 yaşındaki Hülya’nın annesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızının bulunması için yardım istedi. Anne, kızının çalıştığı fabrikada Koronavirüs olduğunu ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildiğini ancak daha sonra özel bir araçla Manisa’ya geçtiğini ve orada tedavi gördüğünü anlattı. Başka bir şey bilmediğini söyleyerek kızının bulunması için Müge Anlı’dan yardım istedi. Canlı yayına katılan anne Nuran Soğandere, kızının sağlık durumunu ve nerede yaşadığını bilmek istediğini söyledi. Müge Anlı kısa sürede yaptığı araştırmada genç kızın Koronavirüs nedeniyle hastanede yatmadığını sadece 19 Haziran’da Koronavirüs testi yaptırdığını ve testin negatif çıktığını açıkladı. Müge Anlı, bugün ise canlı yayında Seyfettin Soğandere ve Nuran Soğandere çiftine kızlarının bulunduğu müjdesini canlı yayında verdi. 21 yaşındaki genç kızın devlet korumasında olduğu ortaya çıktı.