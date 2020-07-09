Video Yaşam Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! 21 yaşındaki Hülya'dan flaş haber | Video

Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! 21 yaşındaki Hülya'dan flaş haber | Video

Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! 21 yaşındaki Hülya'dan flaş haber | Video
09.07.2020 | 17:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı, Suphi Altınok'u 18 yıldır görmediği çocuklarına kavuşturdu | Video 03:41
Müge Anlı, Suphi Altınok'u 18 yıldır görmediği çocuklarına kavuşturdu | Video 09.07.2020 | 17:10
Müge Anlı yerlerde sürüklenerek kaçırılan 28 yaşındaki Fatma'yı ailesine kavuşturdu | Video 03:51
Müge Anlı yerlerde sürüklenerek kaçırılan 28 yaşındaki Fatma'yı ailesine kavuşturdu | Video 09.07.2020 | 17:07
Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! 21 yaşındaki Hülya'dan flaş haber | Video 04:42
Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! 21 yaşındaki Hülya'dan flaş haber | Video 09.07.2020 | 17:05
Mavi Balina'dan sonra 'Mavi Bebek' tehlikesi! Siber hırsızlar 'Mavi Bebek' oyununu nasıl kullanıyor? | Video 07:42
Mavi Balina'dan sonra 'Mavi Bebek' tehlikesi! Siber hırsızlar 'Mavi Bebek' oyununu nasıl kullanıyor? | Video 09.07.2020 | 15:25
İstanbul Üsküdar sahilinde drone ile çekirdek denetimi | Video 03:49
İstanbul Üsküdar sahilinde drone ile çekirdek denetimi | Video 09.07.2020 | 14:42
Diyarbakır’da yılanların çılgın dansı kamerada | Video 00:43
Diyarbakır’da yılanların çılgın dansı kamerada | Video 09.07.2020 | 14:45
Son Dakika: İstanbul'da metroda maske takmayan genç kızlardan kadın yolcuya saldırı O telefonu alır... | Video 02:39
Son Dakika: İstanbul'da metroda maske takmayan genç kızlardan kadın yolcuya saldırı "O telefonu alır..." | Video 09.07.2020 | 12:54
Son Dakika Haberi: Antalya'da kan donduran ölüm anı kamerada! Son sözlerini söyleyip... | Video 03:06
Son Dakika Haberi: Antalya'da kan donduran ölüm anı kamerada! Son sözlerini söyleyip... | Video 09.07.2020 | 12:27
Son Dakika: Sakarya'daki patlama anında yaşanan panik anı ve yer sarsıntısı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:13
Son Dakika: Sakarya'daki patlama anında yaşanan panik anı ve yer sarsıntısı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.07.2020 | 12:12
Son Dakika Haberi: Sakarya'da şiddetli patlama meydana geldi! Olay sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 00:19
Son Dakika Haberi: Sakarya'da şiddetli patlama meydana geldi! Olay sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 09.07.2020 | 12:13
Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video 00:14
Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video 09.07.2020 | 11:55
Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video 06:38
Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video 09.07.2020 | 11:27
Rize'de uçan tekmeyle dükkan camlarını parçalayan adam kamerada | Video 00:22
Rize'de uçan tekmeyle dükkan camlarını parçalayan adam kamerada | Video 09.07.2020 | 10:36
Son Dakika Haberi: İstanbul'da metrobüste yangın | Video 00:27
Son Dakika Haberi: İstanbul'da metrobüste yangın | Video 09.07.2020 | 10:47
Son Dakika Haberi: Konya'da otobüsteki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:43
Son Dakika Haberi: Konya'da otobüsteki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.07.2020 | 10:24
İstanbul'da otobüsten düşen kadın ağır yaralandı | Video 02:41
İstanbul'da otobüsten düşen kadın ağır yaralandı | Video 09.07.2020 | 10:12
İstanbul'da pişkin hırsızın 'Pes' dedirten hareketi kamerada | Video 02:20
İstanbul'da pişkin hırsızın 'Pes' dedirten hareketi kamerada | Video 09.07.2020 | 09:36
Şile'deki su skandalının mağdurları yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 03:01
Şile'deki su skandalının mağdurları yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 09.07.2020 | 00:35
40 metreden denize atlama anını kameraya çektiren Rus genç öldü! | Video 04:38
40 metreden denize atlama anını kameraya çektiren Rus genç öldü! | Video 08.07.2020 | 20:06
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video 01:35
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video 08.07.2020 | 18:23

Sakarya, Geyve'de yaşayan Soğandere Ailesi 66 gündür aradıkları 21 yaşındaki kızları Hülya Soğandere'yi bulmak için Müge Anlı'nın programına çıktı. Ailesi Geyve’de kendisi ise Adapazarı’nda yaşayan Hülya Soğandere’den 66 gündür haber alınamıyordu. 21 yaşındaki Hülya’nın annesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızının bulunması için yardım istedi. Anne, kızının çalıştığı fabrikada Koronavirüs olduğunu ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildiğini ancak daha sonra özel bir araçla Manisa’ya geçtiğini ve orada tedavi gördüğünü anlattı. Başka bir şey bilmediğini söyleyerek kızının bulunması için Müge Anlı’dan yardım istedi. Canlı yayına katılan anne Nuran Soğandere, kızının sağlık durumunu ve nerede yaşadığını bilmek istediğini söyledi. Müge Anlı kısa sürede yaptığı araştırmada genç kızın Koronavirüs nedeniyle hastanede yatmadığını sadece 19 Haziran’da Koronavirüs testi yaptırdığını ve testin negatif çıktığını açıkladı. Müge Anlı, bugün ise canlı yayında Seyfettin Soğandere ve Nuran Soğandere çiftine kızlarının bulunduğu müjdesini canlı yayında verdi. 21 yaşındaki genç kızın devlet korumasında olduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA