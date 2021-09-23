Müge Anlı'da gündem olan Ümitcan Uygun olayında son dakika! Esra Hankulu'nun ölümü davasında flaş gelişme...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; gündeme gelen Aleyna Çakır'ın ölümü olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun olayından son dakika! İşte Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü - Ümitcan Uygun olayı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...