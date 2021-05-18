Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika kan donduran itiraf ''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı"

Müge Anlı'da son dakika kan donduran itiraf ''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı"

Müge Anlı'da son dakika kan donduran itiraf ''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı
18.05.2021 | 13:51

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gizli tanıktan kan donduran itiraf!

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Tanık beyefendi, Şehnaz Hanım'ın pazartesi sabah gelip, abi telefon tuşları çalışmıyor ben Nevşehir'e gideceğim dediğini, telefonu düzelttiğini ama yine de duyduğuna göre Şehnaz Hanım'ın o akşam Nevşehir'e gidip bir adamla görüldüğünü aktardı. Beyefendi, Şehnaz Hanım'ın telefon konuşmalarına baktıklarını, hep Ramazan Özcan olduğunu, 1.200 TL telefon faturası olduğundan bahsetti. Ramazan Özcan'ın karpuz, patates sattığını dile getiren beyefendi, Ramazan Bey'in her işi yaptığını, Nevşehir'den gittiğini belirtip Ramazan Bey'e bu telefon konuşmalarını sorduklarını ama kendilerine borç vardı onu alacaktım dediğini aktardı.

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