Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan canlı yayında sert tepki "Erkeklerin bundan utanç duyduğunu..."

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; art arda ortadan kaldırılan iki kadın olayından son dakika haberleri!

Müge Anlı, eğer savcı olsaydı tutuklayacağı kişinin Mustafa Bey olduğunu, zira baz istasyonlarının maddi delil olduğunu dile getirdi. Lütfiye Hanım'ın bu işleri yapmayan 4 çocuk annesi olan bir kadın olsaydı direkt Mustafa Bey'in tutuklanacağını ama öyle olmadığını vurguladı. Müge Anlı, o gün baz istasyonlarına bakınca Lütfiye Hanım'ın, Mustafa Bey arayana kadar evde gözüktüğünü ama Yasin Bey'in de farklı ifadelerde kasaplar çarşısında gördüm dediğini hatırlattı.